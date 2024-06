Perde il controllo dell’auto e si schianta contro segnali stradali: muore avvocato di Lecce

Nella notte tra venerdì e sabato, è venuta a mancare la professionista Simona Blago, avvocato del foro di Lecce di 53 anni, in seguito ad un sinistro, che le ha tragicamente tolto la vita.

La donna era di ritorno a casa da un locale quando, per cause ancora da accettare, ha perso il controllo della Citroen C3 sulla quale viaggiava, nei pressi della via che collega Torre Chianca e Lecce.

Dopo aver sbandato, il mezzo si è schiantato contro due segnali stradali, terminando la sua corsa.

Per l’avvocato 53enne non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Inutili si sono rivelati i soccorsi dei sanitari del 118, giunti sul posto grazie alle segnalazioni dei passanti.

Simona Blago si era candidata nell’ultima tornata elettorale leccese con la lista “Io Sud”, sostegno della sindaca Adriana Poli Bortone.

Il primo cittadino di Lecce non ha fatto mancare un messaggio di vicinanza alla famiglia dell’avvocato e di cordoglio.

“Oggi Lecce saluta con un lungo abbraccio Simona Blago, una donna eccezionale e mia cara amica, professionista capace e nota, avvocato orgogliosamente figlia della nostra terra e appassionata tifosa del Lecce, che in queste elezioni amministrative ha voluto essere al mio fianco e al fianco di tutti noi. – scrive su Facebook Adriana Poli Bortone – Simona è sempre stata una persona grata alla vita, anche se… la vita proprio dolce, con lei, non lo era mai stata. Simona era una persona solare e generosa, che non sapeva chiedere, ma sapeva solamente dare.

Simona rappresenta tuttora questo per me: un insegnamento! Nonostante fosse tanto più giovane di me, mi ha insegnato che occorre essere grati alla vita ogni giorno, nonostante tutto e tutti. Simona, io avrei voluto festeggiare con te una vittoria che hai desiderato tanto, e per la quale ti sei impegnata tanto. Non so se ora avremo più voglia di festeggiare, tu sicuramente ci avresti detto di farlo, perché ogni momento va celebrato e condiviso, e niente può offuscare la gioia di vivere. Ce lo diresti perché la tua vita è sempre stato un inno alla vita! Ma oggi, perdonaci, proprio le nuvole non riusciamo a scacciarle, nonostante il vento forte di tramontana”.

