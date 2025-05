Festa della mamma, i preparativi

Nei laboratori retrostanti dei negozi di fiori c’è un gran da fare in questo sabato che precede la festa della mamma. Perché ci puoi litigare, sbattere le parte, mettere il muso per un tempo indefinito ma poi, nel giorno della sua festa, non ce la si fa a non passare a prendere il suo fiore preferito. E altro che composizioni minimal: fantasia e passione per il proprio lavoro creano veri e propri gioielli di colori e profumi, tra farfalle primaverili e palloncini, ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author