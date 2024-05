Turismo, Puglia: marketing sportivo per promuovere il territorio

Puglia, per valorizzare il territorio tutto l’anno, si punta sullo sport e sull’impatto mediatico che talune discipline offrono in termini di audience e grande pubblico. Va in questa direzione il bando pubblicato dall’Agenzia regionale del Turismo (A.Re.T) Pugliapromozione, Assessorato regionale al Turismo, pubblicato on line (disponibile cliccando qui https://tinyurl.com/5ek32uxs) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 38 del 9-5-2024. Il contributo pubblico potrà essere concesso alle società sportive dotate di attrazione mediatica, determinata sulla base della relativa audience ai sensi della Legge Regionale 32/2022, articolo 85.

OGGETTO DELL’AVVISO

Sono oggetto di concessione di contributo le iniziative promozionali realizzate nell’ambito della stagione sportiva 2023/24 e della stagione sportiva 2024/25, quali: iniziative di comunicazione finalizzate alla promozione e conoscenza del brand Puglia attraverso personalizzazioni di spazi e mezzi (es. divise da gioco, campi di gara, bus per atleti, social media, web e tv, ecc.) in occasione di eventi sportivi di impatto mediatico; attività di animazione erogate a titolo gratuito volte alla conoscenza, promozione e valorizzazione del territorio regionale, della sua cultura e della sua enogastronomia, con il coinvolgimento di atleti, team, squadre ospiti, spettatori, operatori turistici locali, ecc.

CHI PUÒ CANDIDARSI

Sono ammesse a presentare domanda di contributo:

1) le associazioni/società sportive maschili e femminili, con sede legale in Puglia, che per la stagione sportiva 2023/24 o per la stagione sportiva 2024/25 competono a livello professionistico con squadre/atleti in discipline riconosciute dalle rispettive federazioni ai sensi della Legge n.91 del 23/03/1981;

2) Sono altresì ammesse a presentare domanda le associazioni/società sportive maschili e femminili, con sede legale in Puglia, che per la stagione sportiva 2023/24 o per la stagione sportiva 2024/25 competono a livello dilettantistico con squadre/atleti impegnati in campionati di massima serie in discipline riconosciute dalle rispettive federazioni.

Si precisa che, per “massima serie”, si intende la massima divisione di un campionato riconosciuto dalla federazione sportiva di riferimento.

DOTAZIONE FINANZIARIA

È prevista una copertura finanziaria complessiva di € 360.000,00 (IVA Inclusa) con una agevolazione a fondo perduto che sarà calcolata come percentuale delle spese ammissibili, pari al 80% del costo complessivo delle attività finanziabili e delle spese ammissibili di cui alla domanda di contributo e, comunque, nel limite massimo di € 30.000,00 (IVA inclusa).

LE DUE SCADENZE

Le date entro e non oltre le quali le società sportive posso candidarsi sono:

1) per la stagione sportiva 2023/2024 la domanda di contributo dovrà essere inviata dalle ore 09:00 del 20/05/2024 alle ore 17:00 del 4/06/2024;

2) per la stagione sportiva 2024/2025 la domanda di contributo dovrà essere inviata dalle ore 09:00 del 17/06/2024 alle ore 17:00 dell’1/07/2024.

Eventuali informazioni o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti entro e non oltre il 17.05.2024, esclusivamente via mail scrivendo a f.leone@aret.regione.puglia.it oppure avalorizzazione@aret.regione.puglia.it.

La domanda di contributo dovrà essere inviata solo ed esclusivamente tramite format predisposto dall’A.Re.T. Pugliapromozione (leggere l’Allegato A) all’indirizzo di posta certificata valorizzazionepp@pec.it.

