Siccità, Nocco e Russo: ‘Su Lollobrigida falsità della Sinistra’

“È evidente che alle sinistre non siano rimaste che le strumentalizzazioni becere, le costruzioni artefatte e le mistificazioni. Dinanzi al dramma della siccità al Sud Italia, il loro unico apporto è quello di creare polemica dal nulla senza alcun tipo di proposta o idea. Un vuoto cosmico a cui il governo Meloni preferisce replicare con i fatti e le risposte per i cittadini italiani e le imprese nazionali. A un Governo che agisce e fa, le sinistre cercano di opporsi con meccanismi da chiacchiera da bar, che puntano solo a destabilizzare e a creare confusione, Fratelli d’Italia proseguirà con decisione nel suo lavoro”. Lo dichiara la senatrice Maria Nocco, esponente di Fratelli d’Italia, in merito alle polemiche sorte dopo la risposta del ministro Francesco Lollobrigida nel question time in Senato.

Russo (FdI): da sinistra falsità e dichiarazioni deliranti su Lollobrigida” – “La sinistra, sempre più senza argomenti, inventa ogni giorno un attacco al Governo. Oggi, ad esempio, interpretando in maniera fantasiosa alcune parole del ministro Lollobrigida pronunciate ieri al question time, lamenta mancate attenzioni verso la Sicilia. Se a ciò aggiungiamo le deliranti affermazioni di Leoluca Orlando, si raggiungono livelli di assurdità imbarazzanti. L’attenzione del ministro Lollobrigida nei confronti del Sud e in particolare della Sicilia, è provata non solo dai numerosi interventi messi in campo contro la siccità, ma anche dalla scelta di svolgere il prossimo G7 nella cittadina siciliana di Ortigia. Questi sono gli unici dati di fatto che la sinistra, menzognera, non citerà mai”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author