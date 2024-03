Un turismo integrato, accessibile e sostenibile si può

BARI – Stabilire un vantaggio competitivo della destinazione, garantire una migliore esperienza di turismo e costruire una cultura turistica della destinazione anche in termini di impatto con la comunità locale. Sono questi i temi del terzo e ultimo appuntamento del progetto “Sostegno al Turismo”, pensato per stakeholder e imprese del territorio per lavorare insieme su un’offerta turistica integrata, accessibile e sostenibile.

L’iniziativa di Unioncamere Puglia, in collaborazione con Isnart e le Camere di Commercio di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, si è sviluppata in più momenti, dai workshop tematici sui territori al percorso on line di capacity building, gratuito e dedicato alle imprese, sui temi della sostenibilità e dell’accessibilità nel turismo.

