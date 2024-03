Cinema, i film sul terzo settore approdano su prime video

BARI – Dal fenomeno del femminicidio, affrontato in “Santa Subito” di Alessandro Piva, al tema delle donne forti e visionarie del Sud raccontate da Edoardo Winspeare in “Amando e Cantando”. Dal delicato tema del diritto alla genitorialità vissuto dietro le sbarre de “La luce dentro” di Luciano Toriello, al tema del disagio giovanile affrontato nel cortometraggio “La ricreazione” di Nour Gharbi. Diciotto titoli, 15 documentari e tre cortometraggi, sostenuti da Apulia Film Commission e Fondazione Con il sud approdano in un’apposita gallery sulla piattaforma Prime video, nella sezione “Un Sud mai visto”. I titoli affrontano tematiche sociali di stretta attualità, che caratterizzano il Sud Italia ma che hanno un carattere universale come l’agricoltura sociale, la biodiversità, la “restanza”, la giustizia riparativa e i migranti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author