Turi, due presunti gesti estremi nelle campagne

TURI – Due presunti suicidi in poche ore nella cittadina del Sud Est Barese. Nel primo pomeriggio una ragazzina di 17 anni è stata trovata impiccata a un albero di fronte all’ingresso della Lidl. La minore sarebbe andata regolamentare a scuola questa mattina. E tutto lascia pensare che si sia trattato di un gesto estremo. A dare l’allarme un passante. Nel tardo pomeriggio, invece, un 50enne è stato rinvenuto senza vita in un casolare poco distante. Anche in questo caso dovrebbe trattarsi di suicidio. I due episodi si sono verificati non distanti l’uno dall’altro. Indagano i carabinieri.

I due episodi si verificano a distanza di appena 24 ore da un altro gesto estremo che si sarebbe verificato a Bitritto: una donna anziana si sarebbe lanciata nel vuoto dal terrazzo condominiale del suo appartamento.

