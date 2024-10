Taranto, auto contro moto: un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito in gravissime condizioni. È tragico il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel quartiere Paolo Sesto di Taranto, nel tardo pomeriggio di lunedì 7 ottobre. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente: ad avere la peggio i due uomini a bordo dello scooter. Uno, di 48 anni, è morto sul colpo dopo aver sbattuto violentemente il capo sull’asfalto, l’altro è stato portato in condizioni critiche all’ospedale SS. Annunziata di Taranto da un’ambulanza del 118. Sul posto anche la Polizia e la Polizia Locale per gli accertamenti.

