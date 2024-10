Bari, resta divieto vendita bevande alcoliche asporto

Una nuova ordinanza a tutela della sicurezza urbana per alcune zone nel centro di Bari, tra cui piazza Moro e piazza Umberto, è stata firmata dal sindaco Vito Leccese. Il provvedimento precedente adottato il 7 agosto scorso era valido fino al 30 settembre.

L’ordinanza “conferma il divieto, per gli esercenti attività commerciali e i pubblici esercizi localizzati nell’area individuata, di vendita e somministrazione per asporto di bevande in bottiglia e/o in contenitori di vetro dalle ore 20 alle 7”.

Nelle stesse zone individuate dall’ordinanza resta vietato nell’arco delle 24 ore il “consumo di bevande alcoliche al di fuori dei pubblici esercizi e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Nell’ordinanza viene riferito che a “supporto delle persone vulnerabili in condizione di emergenza sociale e con problemi di dipendenza” viene confermato “il potenziamento dei servizi di welfare attraverso l’impegno degli operatori delle Unità di strada comunali che stazioneranno in piazza Moro e piazza Umberto”.

”Dei 95 interventi svolti dagli agenti della Polizia locale nelle aree interessate dall’ordinanza, quasi tutti – spiega il sindaco di Bari – hanno rilevato attività di spaccio oltre a episodi di ricettazione e risse causate dallo stato di alterazione dei soggetti coinvolti”.

”Dall’adozione della prima ordinanza, grazie anche al potenziamento degli interventi di igiene urbana e cura del verde, abbiamo effettivamente registrato un sensibile miglioramento delle condizioni di vivibilità, peraltro segnalato dagli stessi residenti, ed è questa la ragione per cui, dopo un confronto in seno al Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza (1 ottobre 2024), abbiamo deciso di rinnovare l’ordinanza, rimodulandola con una migliore esplicitazione dei reali obiettivi, anche al fine di consentire il consolidamento dei risultati raggiunti”, conclude Leccese.

