Trovato con hashish e cocaina, arrestato 57enne di Nova Siri

La Polizia di Matera ha arrestato un 57enne di Nova Siri, accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile durante un’indagine mirata al contrasto del traffico di droga nel comune lucano.

Gli agenti, insospettiti da strani movimenti nei pressi dell’abitazione e di un bar di proprietà dell’indagato, hanno proceduto a un controllo approfondito. L’uomo è stato trovato in possesso di un panetto di hashish da 100 grammi e due bustine di cocaina, nascoste in una borsa a tracolla. La perquisizione dell’abitazione ha portato al rinvenimento di un cipollotto di cocaina da 10 grammi, insieme a materiale per il taglio e confezionamento delle dosi e a un bilancino di precisione.

Tutta la droga è stata sequestrata e l’indagato è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida.

