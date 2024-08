Policoro, operaio cade in un cantiere: è grave

Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi in un cantiere a Policoro, dove un operaio di 51 anni è caduto mentre era impegnato nello smontaggio di una grossa struttura. Secondo le prime ricostruzioni, il cavo che sosteneva il braccio della struttura si sarebbe improvvisamente staccato, provocando la caduta dell’uomo. L’incidente è avvenuto nella zona lido, nei pressi della ferrovia.

L’operaio è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza tramite eliambulanza. Attualmente, sono in corso le indagini per ricostruire le cause e la dinamica dell’accaduto.

Sull’incidente è intervenuto il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, che ha denunciato con toni duri l’ennesimo infortunio sul lavoro nella zona. Giordano ha sottolineato l’urgenza di rafforzare le politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro, puntando l’attenzione sul potenziamento del personale ispettivo e sull’importanza della prevenzione, in particolare nelle piccole e medie imprese.

Il segretario ha anche ricordato l’importanza di sbloccare il bando nazionale dell’Inail da oltre 300 milioni di euro, destinato a incentivare le aziende che investono in sicurezza. Giordano ha concluso esprimendo fiducia nelle indagini in corso e augurando una pronta guarigione all’operaio coinvolto.

L’intera comunità di Ugl Matera si stringe intorno al lavoratore e alla sua famiglia in questo momento difficile.

