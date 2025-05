Brindisi, truffa alle assicurazioni: 18 indagati, anche quattro avvocati

Truffa alle assicurazioni e falso: diciotto persone, tra cui quattro avvocati e alcuni medici sono indagati dalla procura di Brindisi in un nuovo filone di inchiesta, questa volta affidato alla guardia di finanza di Brindisi e che riguarda anche la provincia di Taranto. Le fiamme gialle hanno eseguito nella giornata di giovedì una serie di perquisizioni nelle abitazioni, negli studi professionali e anche presso l’ospedale Perrino e due cliniche private di Brindisi e Latiano.

Computer, tablet e telefonini degli indagati sono stati sottoposti a sequestro per effettuare una copia forense dei loro contenuti.

Le ipotesi di reato sono associazione per delinquere finalizzata al falso e a conseguire l’indennizzo di un’assicurazione, distruggere, disperdere, deteriorare o nascondere cose di sua proprietà, falsificare o alterare una polizza.

