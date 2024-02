Trinitapoli, la protesta degli agricoltori per le politiche UE

TRINITAPOLI – Proteste anche a Trinitapoli per le nuove politiche agricole dell’Unione Europea. Gli operatori del settore hanno bloccato il comune della BAT, punto di riferimento per le colture del territorio: tre i presidi disposti dalla notte tra giovedì e venerdì, per sostenere il prodotto locale e la manodopera. Costi di gestione in aumento, tra cui prodotti per le colture e soprattutto carburante per i mezzi agricoli.

Un chiaro messaggio alle istituzioni, anche locali: Trinitapoli è ancora senza sindaco, ma la richiesta si allarga a Provincia BAT e Regione Puglia per un supporto contro le nuove politiche agricole europee.

