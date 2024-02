Trinitapoli, verso le elezioni: si schiera l’ex sindaco Di Feo

TRINITAPOLI – Elezioni amministrative di Trinitapoli ormai imminenti e il clima da campagna elettorale comincia a respirarsi anche nel comune della BAT, che tornerà al voto dopo due anni di commissariamento. Tra i protagonisti della tornata prevista per l’8 e il 9 giugno c’è anche l’ex sindaco Francesco Di Feo, che fa il punto sui programmi del suo movimento.

Fondamentale riprendere il cammino che si è interrotto con il commissariamento dell’amministrazione Losapio, per restituire una guida politica alla città. Riflettori puntati sul rilancio delle attività commerciali, agricole ed industriali di Trinitapoli, che hanno bisogno di un’organizzazione anche di carattere politico per raggiungere i risultati auspicati. Non ultima, la protesta degli agricoltori per le politiche europee.

