Trinitapoli, fermato in auto e rapinato: bottino di 3mila euro

TRINITAPOLI – Assalto lungo la strada che collega Cerignola e Trinitapoli e rapina per un bottino di 3mila euro: vittima un uomo che è stato affiancato da una banda lungo l’arteria stradale. L’episodio è avveduto nel tardo pomeriggio di venerdì 16. La vittima sarebbe un bracciante agricolo a cui un gruppo di malviventi composto da tre persone, una delle quali in possesso di una pistola, ha portato via il denaro in possesso dell’uomo. Quest’ultimo ha poi allertato i Carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Non si esclude che la banda conoscesse la vittima e i suoi spostamenti.

