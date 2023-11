Tragedia in Puglia: muore 17enne portiere della Virtus Mola

È deceduto a soli 17 anni Matteo Capelluti, giovane portiere della squadra Juniores della Virtus Mola. Il ragazzo è stato coinvolto in un incidente in moto nella mattinata di giovedì 16 novembre ed è stato trasportato d’urgenza in condizioni gravi all’ospedale. La triste notizia della sua scomparsa è stata confermata da un comunicato pubblicato sui canali social del club pugliese a cui il giovane era tesserato.

Numerosi club e società dilettantistiche si sono immediatamente uniti per esprimere vicinanza al dolore dei familiari e degli amici. La Virtus Mola ha annunciato l’annullamento di tutte le partite in programma per questo weekend.

Il comunicato del club: “La società della Virtus Mola piange un proprio tesserato della Juniores, il giovanissimo e promettente portiere Matteo Capelluti, tragicamente scomparso quest’oggi.

Il patron Mino Zapparelli, i ragazzi della Juniores, della Prima Squadra, dirigenti e staff, si stringono tutti attorno al lutto della famiglia. Tutto il popolo molese da come ha appreso dell’incidente si è stretta attorno a Matteo e ha fatto il tifo perché potesse farcela, ma non è andata così e ora sarà sempre presente nei nostri cuori. Grazie a tutti per i messaggi di cordoglio. Riposa in pace, Matteo”.

”La società della Virtus Mola, vuole ringraziare le società sportive che hanno manifestato piena solidarietà e vicinanza per questo momento delicato, accettando di rimandare così le gare che si sarebbero dovute disputare nelle giornate di sabato e domenica. Un sentito ringraziamento dal patron Mino Zapparelli alle rispettive società: Spinazzola, Bitritto. Polimia, Accademia Monopoli, Real Putignano”.

