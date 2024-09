Totò Schillaci ricoverato in gravi condizioni a Palermo

Momenti di grande apprensione per Totò Schillaci, l’ex bomber della Nazionale italiana e simbolo del Mondiale di Italia ’90, che da sabato 7 settembre è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo. Schillaci, che sta combattendo da tempo contro un tumore, è seguito costantemente da un team di specialisti. La famiglia, attraverso i social, ha voluto rassicurare i tanti fan e amici: “Le condizioni di Totò sono stabili e monitorate giorno e notte da un’equipe medica. Grazie a tutti per il sostegno. Forza Totò!”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author