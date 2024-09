Virtus Francavilla, Ginestra: “Avevamo bisogno di una vittoria del genere”

Al termine del match vinto 3-0 contro il Manfredonia, l’allenatore della Virtus Francavilla Ciro Ginestra ha commentato ai nostri microfoni il successo alla prima giornata di campionato: “Abbiamo giocato una grande partita. Abbiamo forse patito un po’ il caldo, ma siamo venuti fuori fin da subito. La mole di gioco è stata importante, abbiamo segnato tre gol ed avremmo potuto farne altri. In tutto ciò non abbiamo rischiato mai nulla. Sono contento sia per i ragazzi, che per la società, che per i tifosi. Avevamo bisogno di un risultato e di una prestazione del genere, dovevamo far capire nel modo giusto che anche noi ci siamo. Per me questa partita è però già finita, sto già pensando alla prossima battaglia. In squadra ho tanti giocatori bravi, ho infatti messo Gjonaj mezzala perché in quella zona di campo avevo bisogno delle sue caratteristiche e della sua qualità. Ed infatti ha giocato una grande partita, così come anche Taurino. Quando poi ho avuto la necessità di mettere muscoli in campo ho buttato dentro Ceesay e Mbaye. Al di là dei singoli però penso sia il caso di fare un grande applauso a questo gruppo”.

