Palmisano: “Voli a 619 euro da Milano a Brindisi, ennesimo schiaffo al Sud”

“Pagare 619 euro per un volo Milano-Brindisi a Pasqua è uno scandalo. Non si tratta di un volo intercontinentale, ma di un collegamento essenziale per milioni di cittadini del Sud Italia”. A denunciarlo è l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano, che accusa il governo Meloni e in particolare il ministro Salvini di aver completamente ignorato il problema del caro voli verso il Mezzogiorno.

“È inaccettabile che studenti, lavoratori e famiglie vengano abbandonati a tariffe esorbitanti solo per tornare a casa nei giorni di festa. Il silenzio dei parlamentari pugliesi di maggioranza è assordante, così come l’assenza di controlli e soluzioni concrete per frenare queste speculazioni”, dichiara Palmisano.

L’eurodeputata critica la retorica sull’unità nazionale, giudicandola smentita dai fatti: “Parlano di coesione territoriale, ma intanto muoversi in Italia è diventato un lusso per pochi. Il Sud è ancora una volta penalizzato”.

“Il M5S continuerà a battersi per garantire tariffe eque e trasporti accessibili a tutti. Servono interventi urgenti, non promesse a vuoto”, conclude Palmisano.

