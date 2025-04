Taranto, CISL FP denuncia stallo amministrativo: “Pronti a scendere in piazza”

Un “preoccupante immobilismo amministrativo” paralizza il Comune di Taranto, con conseguenze pesanti sui lavoratori e sull’intera cittadinanza. A denunciarlo è la CISL Funzione Pubblica, che lancia un appello al Prefetto per “ripristinare un governo amministrativo efficace”, anche in questa fase commissariale sotto la guida della dott.ssa Giuliana Perrotta.

“Non c’è confronto, né assunzione di responsabilità – dichiara il segretario provinciale della CISL FP, Fabio Ligonzo –. Abbiamo chiesto chiarezza su temi fondamentali come la continuità didattica negli asili nido comunali e il rischio di esternalizzazione del servizio, ma la risposta del Commissario è stata quella di rinviare ogni decisione alla futura amministrazione. Inaccettabile”.

La sigla sindacale contesta anche la mancanza di trasparenza: “Le intenzioni sul futuro dei nidi – continua Ligonzo – non sono state comunicate in un confronto ufficiale, ma attraverso la stampa. Nessuna relazione tecnica, nessuna condivisione. Solo silenzi e rinvii”.

Il malcontento non si ferma al comparto scolastico. In un incontro con il Sub Commissario Nicolì, lo scorso 13 marzo, la CISL FP ha portato sul tavolo altre criticità: progressioni verticali sospese, mobilità interna poco chiara, disagi legati all’aumento delle tariffe di sosta, carenze di organico nei servizi sociali e problemi logistici mai risolti. Ma da allora, nessun aggiornamento.

C’è infine il timore che i fondi del PNRR destinati all’infanzia – oltre 5 milioni di euro – vadano persi per mancanza di una guida amministrativa stabile e concreta.

“Noi siamo disponibili al dialogo – conclude Ligonzo – ma non resteremo fermi di fronte all’inerzia. Se la situazione non cambierà, il 26 maggio i lavoratori del Comune di Taranto scenderanno in piazza per rivendicare i propri diritti e chiedere un’amministrazione trasparente ed efficiente”.

