Educazione alla legalità: gli studenti incontrano la Polizia Penitenziaria

Mercoledì 16 aprile 2025, alle 10.00, nella sala “Carmelo Magli” dell’istituto penitenziario di Taranro, incontro tra Bellisario Semeraro, comandante del Reparto e primo dirigente di Polizia Penitenziaria, e due classi del Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Taranto.

L’iniziativa, promossa dal provveditorato dell’amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, rientra in un ciclo di appuntamenti dedicati all’educazione alla legalità e alla conoscenza dell’istituzione penitenziaria.

Durante l’incontro, gli studenti avranno l’opportunità di conoscere da vicino i compiti e le attività della Polizia Penitenziaria, ponendo domande e approfondendo aspetti legati alla vita e all’organizzazione del sistema carcerario. Seguiranno, nei prossimi mesi, altri appuntamenti simili con istituti scolastici della città e della provincia di Taranto.

