Nasce a Taranto lo “Sportello del Cittadino” del M5S

Sarà inaugurato venerdì 11 aprile alle ore 16.30, in piazza Tedesco 2 nel Quartiere Paolo VI, il primo “Sportello del Cittadino” promosso dal Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Taranto, un presidio concreto di supporto e ascolto rivolto ai cittadini più fragili. Lo sportello offrirà informazioni e assistenza su una serie di servizi sociali e sarà un punto di riferimento per chi vive situazioni di disagio e marginalità.

Uno degli obiettivi principali sarà la creazione di una Casa Rifugio per donne vittime di violenza di genere, con iniziative anche per il sostegno ai figli minori e alle famiglie in difficoltà. “È la prima iniziativa del genere in Italia, fortemente voluta nella mia città – ha dichiarato il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S –, perché c’è bisogno di presidiare i territori con solidarietà e giustizia sociale, in particolare dopo la soppressione del Reddito di Cittadinanza”.

Durante l’evento interverranno, oltre a Turco, anche il deputato Leonardo Donno, coordinatore regionale M5S Puglia, la candidata sindaca Annagrazia Angolano, l’avvocato Laura Sebastio, l’avvocato Elly D’Oronzo e il responsabile del gruppo territoriale Gregorio Stano.

“Sarà un punto di riferimento per tutte le donne che vivono nel silenzio e nella paura – ha affermato Angolano – per dare loro protezione, dignità e ascolto. Il M5S riparte dalle periferie con un messaggio chiaro: nessuno deve sentirsi abbandonato”.

