Manfredonia, Cinque: “Mi aspettavo di più dalla mia squadra”

Al termine del match perso per 3-0 contro la Virtus Francavilla, l’allenatore del Manfredonia Franco Cinque ha commentato ai nostri microfoni il ko alla prima giornata di campionato: “Sapevamo di affrontare una squadra forte, e probabilmente anche più in palla di noi. Ero preoccupato per la condizione fisica dei miei, infatti nel secondo tempo abbiamo perso le distanze. Mi aspettavo però un po’ più di personalità dai miei. In allenamento abbiamo provato delle cose che però poi in campo non siamo riusciti a replicare. Qualità e lucidità sono venute meno. Nel primo tempo non abbiamo concesso tanto, a parte qualche tiro da fuori. Nella ripartenza che ha portato al gol dell’1-0 c’era forse un errore arbitrale. Nella ripresa volevamo mettere a posto le cose, ma abbiamo gradualmente perso smalto ed è venuto fuori questo 3-0. Siamo stati puniti su due errori individuali nostri”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author