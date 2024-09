Virtus Francavilla, Allegrini e Sosa: “Vittoria che ci regala entusiasmo”

Al termine del match vinto 3-0 contro il Manfredonia, i calciatori della Virtus Francavilla Giacinto Allegrini e Franco Sosa hanno commentato ai nostri microfoni il successo alla prima giornata di campionato.

ALLEGRINI: “Era importantissimo partire bene. Risulatato ampio e vittoria che dà morale. Questa vittoria ci regala autostima e ci fa continuare bene questo percorso. Siamo ancora all’inizio ed abbiamo ancora tanto da lavorare, ma siamo contenti di questo esordio. Nel corso della settimana lavoriamo duramente anche sulla fase difensiva. Il clean sheet di oggi infatti lo dedico a tutto lo staff che ci prepara al meglio”.

SOSA: “Sono felice sia del gol che della vittoria. Volevamo partire con il piede giusto e sfruttare la striscia positiva nata in Coppa. Abbiamo lanciato un segnale a tutte le altre squadre. Venire a giocare qui sarà dura per chiunque quest’anno. Abbiamo vinto contro un’ottima squadra come il Manfredonia grazie ad un grande lavoro di squadra. Con gli altri attaccanti c’è già grande intesa, il mister ci mette nelle condizioni di far bene divertendoci”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author