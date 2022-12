Tiberina Melfi: Ugl, ‘Stabilizzati 10 lavoratori’

Condividi su...

“Schiarita sul fronte dei lavoratori impegnati nell’indotto Stellantis di Melfi. Dopo diversi mesi di confronto, la Ugl Metalmeccanici unitamente alle altre rappresentanze sindacali e la Tiberina hanno trovato l’accordo per la stabilizzazione di 10 lavoratori che passano da somministrati a tempo indeterminato presso la casa madre, i restanti 24 lavoreranno fin al 31 Dicembre 2023 col contratto in staff leasing. La Ugl nell’esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro, che ha confermato anche la volontà dell’azienda di continuare a vigilare nel territorio e dare risposte occupazionali più stabili ai lavoratori, fermo restando di tener sotto controllo quanto di problematica oggi persiste nel mercato dell’auto chiede di poter stabilizzare quanto prima tutti i dipendenti”.

Per il leader dei metalmeccanici della Ugl Basilicata, Florence Costanzo, Giuseppe Palumbo, Segretario Provinciale della federazione di Potenza e l’RSU Tiberina Nicola Di Domenico, “anche nell’indotto c’è voglia di raccogliere la sfida di Stellantis che impone a tutta la filiera automobilistica lucana un salto di qualità per vincere la sfida della competizione globale e scommettere ancora sul polo dell’automotive lucano in attesa di ripartire con i nuovi 4 modelli elettrici previsti per il sito di Melfi”.