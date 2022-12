A Potenza un trial show

Condividi su...

Linkedin email

POTENZA – Nel piazzale coperto delle scale mobili in viale dell’Unicef a Potenza, per la prima volta nel capoluogo lucano, una giornata dimostrativa di Trial indoor che ha visto l’esibizione di alcune star del motociclismo acrobatico su percorsi appositamente studiati per offrire un grande spettacolo agli appassionati che hanno assistito alla manifestazione.