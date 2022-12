Futsal A/F: Real Statte, ultima del 2022 per raddrizzare la stagione

Condividi su...

Si stringe il cerchio sportivo sull’anno solare ma anche sul mercato che la prossima settimana chiuderà i battenti. L’Italcave Real Statte ha due strade da perseguire in una seconda parte d’anno non completamente immaginabile per il proprio blasone. Da un lato raccogliere punti domenica alle ore 16.30 contro il Vip a San Martino di Lupari, dall’altra completare le operazioni di mercato che fino ad ora hanno visto due uscite: Demarchi in A2, Bruninha ceduta al Molfetta in A.

Margarito e compagne devono provare a non perdere ulteriori punti dalla zona salvezza. In definitiva è una gara che realmente rappresenta un passaggio tra passato e futuro, in una stagione da raddrizzare al più presto.

Ci sarà anche Tony Marzella in panchina per provare a non lasciare nulla di intentato per questa rincorsa. “Dobbiamo provare a stringere i denti in questa gara e poi provare a chiudere alcune delle trattative che stiamo portando avanti. Questa partita noi dobbiamo provare a dare concretezza a quello che abbiamo prodotto perché, in fin dei conti, siamo una squadra che gioca e produce anche tante palle gol. Da ora in avanti dobbiamo pensare meno all’estetica e più ai punti in classifica. Se prima poteva essere un passaggio di crescita, ora è una esigenza importantissima per il futuro. È chiaro che il tempo c’è per recuperare, però bisogna anche iniziare a prender quella consapevolezza che lo stesso scorre inesorabile se non ci diamo una scossa. Cambierà qualcosa dal punto di vista tattico d’ora in avanti. Abbiamo la voglia di cambiare registro nel 2023, consapevoli che dobbiamo saper soffrire per uscire da questa situazione”.