Volley B/M: Grottaglie, sfida dell’anno con Leverano

Non serve molto per introdurre la super sfida del Pala Campitelli. Scenderà sul parquet di Grottaglie l’eccellenza della pallavolo di Serie B. In tutta Italia ci sono solo cinque squadre a punteggio pieno, due, appaiate, hanno dominato il Girone H. Volley Club Grottaglie e BCC Leverano cercheranno di aggiungere l’undicesima perla al tesoro accumulato nella prima parte di stagione.

Le due squadre, appaiate in testa, si giocheranno, in un Pala Campitelli che si annuncia caldissimo, la testa della classifica. Entrambe le squadre, ovviamente, sono reduci da due vittorie e arrivano cariche ad un evento che certamente coinvolgerà vecchi e nuovi appassionati.

Sarà la sfida tra due roster profondi e assemblati per combattere per la promozione e sarà assicurato lo spettacolo considerando le individualità a disposizione dei due staff tecnici..

Ad introdurre la sfida è il totem del Volley Club Grottaglie, Alessandro Giosa: “Ci aspettiamo una partita molto difficile, una vera e propria battaglia, contro una squadra che ha gli stessi punti in classifica. Leverano è una squadra attrezzata a far bene come noi. In settimana ci siamo preparati con attenzione e siamo motivati ad offrire una prestazione di livello. Sarà una gara complicata ma noi ci faremo trovare pronti per continuare a divertirci e fare divertire il nostro straordinario pubblico, che sono sicuro accorrerà numeroso”.

Il Volley Club Grottaglie ha organizzato una serie di eventi collaterali, per coinvolgere ancor di più il proprio fidato pubblico. Valdo Spumanti, partner della società della Città delle Ceramiche, premierà due tifosi presenti al Pala Campitelli. Un tifoso sarà premiato per estrazione, tramite il tagliando di ingresso, mentre sarà premiato anche uno spettatore selezionato per l’outfit più natalizio.

Non solo Volley e Spettacolo, Grottaglie-Leverano sarà un’occasione di beneficenza per la raccolta alimentare Io Dono, promossa dalla società grottagliese insieme ad altre realtà del territorio e all’Assessorato per le Politiche Sociali del Comune di Grottaglie, per sostenere le famiglie in difficoltà economica presenti sul territorio grottagliese.

Volley Club Grottaglie – BCC Leverano, domenica dalle ore 18:30 al Pala Campitelli, sarà diretta da Ancona e Pazzaglini. Tagliandi in vendita dalle 17:30, ingresso gratuito per ragazze e ragazzi under 18.