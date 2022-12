Condividi su...

Eccola la sfida delle sfide, l’ultimo atto prima delle vacanze natalizie, il saluto migliore per congedarsi da un anno fantastico. Sul parquet del “Pala Roma” di Montesilvano, Tiki Taka Francavilla e Bitonto C5 Femminile daranno vita al big match della dodicesima giornata del campionato nazionale di serie A girone unico. Una sfida che da sola, vale il prezzo del biglietto.

Chi vince, infatti, corre il rischio di prendersi la vetta più alta della classifica e di godersi dunque le festività da capolista.

Unite fuori da un rapporto di amicizia e di stima reciproca, cosa sempre più rara da riscontrare in ambito sportivo, in campo Tiki Taka e Bitonto si sfideranno senza esclusione di colpi fino al suono della sirena finale, per stabilire chi in questo momento, delle due, è la miglior squadra del torneo.

Reduce dalla gara non giocata per via dell’impegno di Supercoppa del Città di Falconara, il Tiki Taka scenderà in campo col coltello fra i denti per difendere le zone nobili della classifica, che l’hanno vista fino a questo momento conquistare ventotto punti con cinquantadue goal fatti e soli diciassette subiti.

Un attacco stellare, figlio delle reti fondamentali del due verdeoro Tampa – Vanin, autrici rispettivamente di ventidue e dodici reti a testa.

Un attacco atomico, a cui il Bitonto di mister Gianluca Marzuoli, dovrà prestare la massima attenzione.

Un Bitonto, che dopo la vittoria per sette reti a due contro un avversario quotato come la Lazio, vuole a tutti i costi tentare di portare a casa il primo scontro diretto della stagione, dopo la sconfitta immeritata ed il pari spettacolo contro Falconara e Pescara.

Neroverdi, che per tentare il colpo grosso in trasferta, potranno contare sul proprio attacco fantascientifico, guidato dal duo Luciléia – Renatinha, autrici rispettivamente di ventuno e sedici reti.

Goal pesanti, che sommati a quelli delle altre protagoniste del roster neroverde, hanno portato il Bitonto ad ottenere gli stessi punti delle abruzzesi, giungendo così allo scontro diretto che può e deve valere il primo posto in classifica.

Marzuoli è allenatore che non è nuovo alle vigilie di match come questi: sono partite affascinanti che valgono la pena di essere giocate ed allenate. In fondo è a questo tipo di partite che puntano tutti coloro che fanno sport agonistico. Emozionanti ed esaltanti al tempo spesso. Loro sono una squadra più avanti di noi nella costruzione perché anche se hanno cambiato allenatore, hanno un progetto tattico che parte dalla scorsa stagione e hanno potuto preparare questa partita con ben 10 giorni di riposo. Noi, per via degli impegni della nazionale non abbiamo potuto fare molti allenamenti tutti insieme. Comunque vada è soltanto la 12 giornata di campionato e non sarà così decisiva ma noi contiamo di mettere sul parquet tutte le energie come abbiamo fatto finora. La gente si aspetta soprattutto questo da noi.

Lucileia affronterà direttamente Tampa, la sua avversaria nella lotta al titolo di capocannoniere: è un piacere e una emozione giocare queste partite. Nel Tiki Taka ci sono tante amiche anche di nazionale. E’ sempre un piacere incontrarle e giocarci contro. L’anno scorso ci siamo incrociati tante volte, anche quest’anno rischiamo di ripetere la stessa telenovela. Dobbiamo farci trovare pronte e mettere in campo tutto quello che abbiamo dentro.

Gli arbitri saranno i romani Alex Iannuzzi e Angelo Bottini. Al cronometro Luca Di Battista.

L’appuntamento è a domenica 18/12/22 al “Pala Roma” di Montesilvano alle ore 19. Diretta streaming su futsaltv.it