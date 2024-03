Terremoto in Grecia, avvertito anche in Puglia

Un terremoto magnitudo Mwp 5.8 è avvenuto in Grecia, nella Costa Occidentale del Peloponneso: l’evento si è verificato alle 08:12:49 ad una profondità di 33 km, secondo quanto riporta l’INGV. Il sisma è stato avvertito anche in Sicilia (in provincia di Catania, Siracusa e Ragusa), e in Puglia e Calabria, secondo quanto emerge dal servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”: alcune segnalazioni sono giunte dalle province pugliesi Brindisi, Lecce e Taranto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author