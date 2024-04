Tennis, Open Barletta: Mayot e Dzumhur in finale

Il francese Harold Mayot e il bosniaco Damir Dzumhur daranno vita alla finale della 23esima edizione del challenger Atp di Barletta.

Nella prima semifinale di giornata, ce l’ha messa tutta Jacopo Berrettini, ma si è dovuto arrendere alla testa di serie numero 1 dell’open Città della Disfida. Mayot si è imposto in due set, mantenendo il suo trend del torneo che lo vede vincente senza concedere set agli avversari. Ma ha da rammaricarsi l’italiano, soprattutto per un secondo parziale che poteva avere miglior sorte per lui. Dopo aver perso per 6/3 il primo set, spinto dal caloroso pubblico barlettano, Berrettini ha tenuto testa al francese a suon di break e contro-break nella seconda parte del match. Sul 6/5 di vantaggio e con il punteggio di 40/15, Berrettini spreca due set point, per poi cedere al tie break.

Nella seconda semifinale, il grande caldo si è fatto sentire sui due contendenti, costretti più volte a fare ricorso alle cure del fisioterapista. Alla spregiudicatezza del giovane kazako Timofej Skatov ha risposto l’esperienza del bosniaco Damir Dzumhur. Partenza in salita per quest’ultimo, frenato da un eccessivo nervosismo che ha permesso a Skatov di imporsi per 6/1. Pian piano, però, il bosniaco ha recuperato tranquillità e colpi, riuscendo ad aggiudicarsi il secondo parziale per 6/3. Un’autentica battaglia nel terzo set con Dzumhur che si impone per 6/4.

Domenica 7 aprile, il campo centrale del circolo tennis “Hugo Simmen” ospiterà alle ore 14.30 l’ultimo atto del torneo internazionale. Per seguire la finale ci vorrà un ticket d’ingresso (10 euro) acquistabile nella stessa struttura barlettana.

Intanto, si è anche concluso il torneo di doppio dell’Open Città della Disfida, che ha visto trionfare la coppia composta dal ceco Kolar con l’asiatico Tseng.

I due hanno avuto la meglio sulla coppia francese Bonzi-Arribage (1 /6, 6/ 3, 10/ 6).

