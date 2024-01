Le donne sono forti, belle e diverse una dall’altra. Arriva chiaro e diretto il messaggio della ceca Eliska Sky, la fotografa che ha dato il volto alla campagna di comunicazione del Teatro Koreja per la stagione 2023/2024 raccontando una nuova visione del corpo e della bellezza, attraverso un’estetica unica e con un’attenzione particolare all’inclusività e all’accettazione.

È questo il concetto forte e potente racchiuso nel progetto Womaneroes da cui prende il titolo la mostra di Eliska Sky realizzata da Koreja in collaborazione con Big Sur, che da giovedì 11 gennaio 2024 a partire dalle ore 19.30 e fino al 30 aprile, colorerà il foyer del Teatro. Hanno collaborato alle fotografie in esposizione la truccatrice Jo Merola, la scenografa di sculture di capelli Lydia Chan e il bodypainter e hairstylist Michael Moon. La mostra, sarà presentata dall’artista visiva Alessia Rollo alla presenza della fotografa. Special guest della serata la cantautrice Giudi.

Brand ambassador di Canon, Eliska Sky ha lavorato, tra gli altri, con Vogue Italia, Converse e Balenciaga. Utilizza il mezzo fotografico per catturare le diverse forme di bellezza, in un mondo avvelenato dal bodyshaming e ossessionato da standard di perfezione irraggiungibile.

Il progetto fotografico sfida e sovverte i canoni estetici contemporanei, proponendo donne di età e con strutture fisiche diverse, che abbracciano audacemente e orgogliosamente il proprio corpo attraverso il potere trasfigurativo del body painting. Dipingendosi con colori e motivi vivaci, queste donne rivendicano la bellezza del proprio corpo, celebrando la propria forza e sicurezza. La figura femminile si ridefinisce come colorata, giocosa e potente, in un universo dove tutte le forme e le dimensioni sono benvenute.

“Penso che la nostra percezione del corpo femminile stia cambiando culturalmente – spiega Eliska Sky – e personalmente avverto maggiore libertà di espressione e di accettazione di me stessa. Ma le attuali tendenze proposte dai social media, i filtri di bellezza e la pressione verso il perfezionismo sonoancora forti. Ed è per questo che credo sia ancora molto importante continuare a sfidare e catturare le forme femminili, mostrando i diversi corpi delle donne con forza e fiducia. Credo che la bellezza si trovi nella diversità”.

“Womanheroes è una festa di colori – racconta Francesco Maggiore, Direttore creativo di Big Sur – che celebra la sacralità dei corpi, la fierezza delle donne, la bellezza della diversità nel teatro del mondo. Questa mostra è per noi anche l’occasione per celebrare il sodalizio creativo tra Big Sur e Koreja. Sono venticinque anni, infatti, che lavoriamo insieme per costruire l’identità visiva dei Cantieri e delle stagioni teatrali di Koreja, sperimentando ogni anno nuovi modi per comunicare e creare relazioni con le comunità locali e internazionali. Quest’anno siamo felici d’aver incontrato il progetto fotografico di Eliska Sky”.

ELIŠKA SKY (13/05/1990) Combinando forme audaci, colori vivaci e surrealismo, Eliška Sky è un’artista contemporanea ceca residente a Londra che utilizza il mezzo fotografico e cinematografico per catturare la diversità della bellezza. Nel suo lavoro esplora le forme del corpo umano e i temi della sostenibilità. Con una nuova visione della bellezza, la moda e la ritrattistica, il lavoro di Eliška porta un’estetica unica con un’attenzione particolare all’inclusività e all’accettazione.

Tra le sue recenti realizzazioni figurano la direzione artistica e la scenografia per il Teatro Nazionale di Praga, un discorso e una tavola rotonda a Dubai Expo 2020, la copertina di un giornale di moda.

discussione a Dubai Expo 2020, la cover story Dutch Remastered for Style del South China Morning Post e la mostra personale alla galleria FOG.

Post e una mostra personale alla galleria FOG di Bratislava (SK). In particolare, la sua serie di opere di potere, “Womaneroes“, è stata protagonista dell’apprezzato festival Phest in Italia nel 2021, della mostra Uchi-Soto a Bangkok nel 2023 ed è stata pubblicata sul British Journal of Photography nel numero “Onesto Watch”.

Strade Maestre 2023-2024, è un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio; Comune di Lecce; in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese. Partner Culturali: Università degli Studi di Lecce; Adisu Puglia; Associazione Palchetti Laterali; Pupilla – libri, giochi, attività di Brindisi, SemiMinimi libri musica e giochi per piccoli e più piccoli di Lecce, Associazione Per un Sorriso in più e la Cooperativa Terradimezzo.

La mostra è visitabile fino al 30 aprile. Orari: dal lunedì al venerdì 9.30-16 e nei giorni di spettacoli. Ingresso libero. Info: 0832/242000.

