‘Nada tra musica e parole’ al Teatro Orfeo

Lunedì 15 gennaio alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, “Nada tra musica e parole”. Protagonista una delle voci più iconiche del panorama musicale italiano con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli e il L.A. Chorus diretto da Daniela Nasti. Quello con Nada è il settimo appuntamento della Stagione Eventi musicali 2023/2024. Anche in questo caso arrangiamenti musicali straordinari e grandi emozioni assicurate.

Poltronissima 50euro+prevendita; Platea e Prima galleria 40euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 30euro+prevendita. Biglietti: TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it

La Stagione eventi 2023-2024, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è promossa dalla stessa Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, insieme con attività e istituzioni del territorio, come BCC-Banca di Credito Cooperativo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Programma sviluppo.

“Ma che freddo fa” in abbinata con i Rokes, “Pa’ diglielo a ma’” con Ron, “Il cuore è uno zingaro” con Nicola Di Bari, “Il re di denari”. Alcuni titoli portati al Festival di Sanremo, con vittorie e piazzamenti sul filo di lana. In mezzo lo studio e il recupero di un grande artista come Piero Ciampi. Per proseguire con “Pasticcio universale”, “Dolce più dolce”, “Dimmi che mi ami”, “Ti stringerò” e “Bolero”. Tutte canzoni di successo, che fanno di Nada l’artista più citata nel cinema d’autore: “Lo chiamavano Jeeg Robot” (Gabriele Mainetti), “Mio fratello è figlio unico” (Daniele Luchetti) e “The Young Pope” (Paolo Sorrentino). Ma è lo studio, la voglia di crescere fra canzone d’autore e il jazz, una passione mai sfiorita, che fa di Nada una delle artiste più amate e rispettate della scena italiana e internazionale.

NADA, STELLA DI PRIMA GRANDEZZA

Nada, protagonista assoluta della musica italiana da decenni: la sua determinazione nelle scelte artistiche e nella loro indipendenza, la ricerca del creativo e appagante ostinatamente controcorrente è diventata una delle caratteristiche della sua arte.

Nella lunga carriera musicale di Nada, non solo le molte partecipazioni al Festival di Sanremo o le canzoni in cima alle classifiche, ma anche progetti artistici che hanno ottenuto riconoscimenti importanti. Firma di suo pugno alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali (“Senza un Perché”, colonna sonora di “The Young Pope”, successo mondiale distribuito in oltre centoquaranta Paesi).

Con la pubblicazione di cinque libri, Nada si è imposta anche come scrittrice sensibile e schietta. La sua vita è diventata prima il romanzo “Il mio cuore umano”, poi un film, “La bambina che non voleva cantare” con la regia di Costanza Quatriglio, trasmesso da Raiuno due anni fa, con enorme successo di pubblico e critica.

