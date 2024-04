Teatro: ‘Fiera Estrò’ il 18 maggio al Teatro Turoldo

Una commedia brillante, non la solita commedia, uno spettacolo nel quale gli attori sono stati capaci di creare dal nulla il personaggio portato in scena; questo è lo “scrigno” di “Fiera Estrò” che andrà in scena sabato 18 maggio (inizio 20:30) al Teatro Turoldo di Taranto (via Laclos,5) dagli attori della Compagnia Teatrale “Le Maschere” con testo e regia di Vito Abbondanza.

La rappresentazione nasce dalla natura dei personaggi che animano la commedia, il titolo dello spettacolo riprende il luogo presso il quale si svolge la storia. I personaggi sono particolari al punto da risultare estrosi e nascondono al loro interno un profondo bisogno di stare insieme dal vivo, e non tramite i social network come siamo abituati al giorno d’oggi; il caso ha voluto farli incontrare nei pressi di una fiera.

In questa fiera incontreremo Carlo (interpretato da Graziano Panaro) venditore di oggetti “intimi”, Teresa (Giulia D’Errico) la “regina” delle arance, Martina (Ilenia Nesca) artista e cantante, Jo (Francesca Martino)venditrice di abiti vintage, Concetta (Maria Rosa Costanzo) donna che soffre di solitudine e offre a tutti la sua compagnia, Pazienza (Raffaela Franco) che lavora come cacciatrice di squali e Oceania (Silvana Benfante) una donna che dice essere una creatura nata dal mare.

A presenziare in questo carnevale caleidoscopico ci saranno anche dei bambini che impareranno almeno per un giorno a vivere senza linea internet, ma soprattutto impareranno che bisogna guardare il mondo dal vivo e non attraverso uno schermo.

E’ una delle attrici dello spettacolo, Ilenia Nesca, a descrivere il percorso di “costruzione” del suo personaggio secondo le direttive del regista Vito Abbondanza: “In base a pochi e precisi elementi forniti dal nostro regista – afferma Ilenia -, sono stata in grado di realizzare il mio personaggio creato dal nulla senza prendere riferimenti da letture o approfondimenti personali e neanche da esperienze di vita quotidiana. Del resto le indicazioni fornite dal regista erano in tale direzione cioè il personaggio da noi inventato non doveva possedere in alcun modo i tratti propri dell’attore che lo interpreta. Per tale ragione ho capovolto totalmente la mia immagine di donna creando questo personaggio leggero ma con dei sentimenti. Il secondo elemento dato dal regista era l’interazione tra personaggi all’interno di una fiera. Penso che il pubblico potrà comprendere con facilità questo e gli altri personaggi presenti in questa commedia”.

All’interno della storia del personaggio interpretato da Ilenia è trattata la tematica del tradimento, l’attrice ci spiega le ragioni di tale scelta: “L’ho inserito perché fa parte della vita quotidiana, del resto chi di noi non è stato mai tradito nella vita in tanti modi non soltanto dal partner. E’ stato un elemento che ho voluto aggiungere per dare un tocco di personalità al mio personaggio che è un po’ con la testa fra le nuvole e prende tutto in maniera positiva. Tra l’altro nell’incedere della storia Martina si darà forza attraverso le amiche e la sua gioia di vivere a uscire dal tradimento non distrutta, come accade oggi a tanti uomini e a tante donne, ma con leggerezza dopo i primi anni di sofferenza”.

La chiosa finale è dedicata al “perché” vedere una commedia del genere: “Lo spettatore – prosegue la Nesca – verrà travolto dalle varie sfaccettature della personalità dei vari personaggi e delle modalità in cui si moveranno sulla scena e interagiranno tra loro. A differenza di altre commedie messe in scena, questa darà spunto a varie riflessioni allo spettatore quando tornerà a casa dopo lo spettacolo. Il pubblico entrerà a fare parte sicuramente di qualche pensiero e riflessione personale dei personaggi in scena magari qualcuno del pubblico rivedrà alcuni suoi tratti personali in quelli di ognuno dei personaggi. Di sicuro è una commedia brillante ma le tematiche trattate sono serie e importanti malgrado ogni attore dello spettacolo le porterà in scena con leggerezza”.

Per tutti gli interessati la sede de “La Compagnia Le Machere” è sita a Taranto in via Salina Piccola, 4 – Zona Taranto 2, le prevendite sono attive in sede ogni venerdì dalle ore 18:30 alle 20:30 e il sabato dalle ore 09:00-11:00 e dalle ore 17:00-19:00. Posto unico al prezzo di €. 10:00. Per info biglietti chiamare il numero 353/4295285.

