Taranto, Zigoni si presenta: ‘Convinto da Lucchesi e Gautieri’

(Di Lorenzo Ruggieri) Primo giorno in rossoblù per Gianmarco Zigoni. Nonostante la vicissitudini societarie, l’esperto attaccante scuola Milan ha scelto Taranto per rilanciare la sua carriera dopo qualche stagione in chiaroscuro: “So che la situazione non è delle migliori ma per me questa scelta rappresenta una sfida e voglio realizzare un’impresa”, ha dichiarato l’ex Virtus Verona: “Ora ci compatteremo tutti e mostreremo le nostre qualità sul campo. Il mio obiettivo è quello di fare sempre bene e mettermi in gioco, segnare gol decisivi che aiutino la squadra a vincere”. Alla base della scelta dell’attaccante vi sarebbe la fiducia dimostrata dai due timonieri del nuovo Taranto, Lucchesi e Gautieri: “Al mister servivano uomini di esperienza e un attaccante con le mie caratteristiche. Lui e Lucchesi, il quale mi ha spiegato la situazione, mi hanno convinto”. Infine, un appello alla tifoseria: “So che nelle prime due gare casalinghe il pubblico non potrà esserci ma daremo tutto per questa maglia e portarli dalla nostra parte”.

