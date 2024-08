Lasagna evita il terzo ko di fila: il Bari riprende il Sassuolo al 93′

Il terzo ko di fila evitato al 93′ grazie a Kevin Lasagna. Il Bari riprende il Sassuolo dopo 50′ di superiorità numerica e sale a un punto in classifica. Un punto che porta morale ma c’è tantissimo da lavorare per completare la squadra.

Longo schiera la sua squadra con il 3-4-1-2: Sibilli va alle spalle di Lasagna e Novakovich.

Dopo 6’ Bari pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Oliveri mette il pallone in mezzo e trova la testa di Sibilli che colpisce il palo. La risposta del Sassuolo cinque minuti tardi con Thorstvedt da fuori area: Radunovic si distende in angolo. Longo perde Sibilli al quarto d’ora: al suo posto Sgarbi. Al minuto 20 passa il Sassuolo: Thorstvedt raccoglie una respinta della difesa su conclusione di Toljan e batte Radunovic all’angolino basso.

Satalino protagonista al minuto 26: Dorval da sinistra va via ed effettua il traversone sul secondo palo per Lasagna che a botta sicura trova la grandissima risposta dell’ex portiere del Monopoli.

Al minuto 36 l’episodio che può cambiare la partita: Sgarbi recupera un bel pallone a metà campo e serve Lasagna lanciato a rete: Lovato lo stende e becca il rosso. Sugli sviluppi del calcio di punizione calcia malissimo.

Longo mischia le carte nella ripresa: subito dentro Maiello per Dorval e Bari che vede annullarsi un gol a Mantovani dopo 5’ della ripresa, poi Bellomo e Manzari per Maita e Benali e il pari arriva al minuto 24’: azione insistita di Manzari, assist da terra per Novakovich che la mette in porta ma il Var annulla per un tocco con un braccio di Manzari in occasione dell’assist. Minuto 44, ancora Bari pericolosissimo: Maiello, liberato da Bellomo, raccoglie dal limite dell’area con la difesa che si rifugia in angolo. Al 91′ il pari finalmente arriva: pallone giocato da sinistra da Morachioli per Sgarbi, traversone per Lasagna che con il sinistro trova il pareggio definitivo che almeno toglie lo 0 nella casella dei punti fatti.

3a g. Serie BKT: Bari-Sassuolo 1-1

Marcatori: 19’pt Thorstvedt (S), 48’st Lasagna (B)

Bari (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri (35′ Morachioli), Maita (18’st Manzari), Benali (18’st Bellomo), Dorval (1’st Maiello), Lasagna, Sibilli (17’pt Sgarbi), Novakovich

A disp.: Pissardo, Matino, Lulic, Favasuli, Ricci, Obaretin, Faggi

All. M. Longo

Sassuolo (4-3-3): Satalino, Doig, Mulattieri (30’st Moro), Boloca (c), Lovato, Toljan, Odenthal, Caligara (11’st Pieragnolo), Lipani (1’st Antiste), Thorstvedt (30’st Obiang), Russo (37’st Romagna)

A disp.: Moldovan, Missori, D’Andrea, Iannoni, Miranda, Kumi, Bajrami

All. F. Grosso

Arbitro: Sig. Federico La Penna (Roma 1); assistenti: Sig. Marco Scatragli (Arezzo) e Sig. Andrea Bianchini (Perugia). Quarto Ufficiale: Sig. Adolfo Baratta (Rossano). VAR: Daniele Doveri (Roma 1), AVAR: Niccolò Baroni (Firenze)

Ammoniti: Antiste (S), Novakovich (B)

Espulsi: 35’pt Lovato (S) per fallo da ultimo uomo

Angoli: 11-3

Rec.: 3’pt; 7’st

Note: al 29’pt e 27’st cooling break; prima del via verrà osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di mister Sven Goran Eriksson

Stadio San Nicola, Bari; cielo sereno, 32°C, terreno in ottime condizioni; 15.733 spettatori (7.010 abbonati; 27 tifosi ospiti)

