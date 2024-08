Taranto, Giovinco: ‘Sognavo di tornare in rossoblu’

(Di Lorenzo Ruggieri) C’è spazio per il romanticismo nell’aria cupa che aleggia in riva allo Ionio. Sono stati proprio i sentimenti a guidare Giuseppe Giovinco verso il Taranto, quel club da lui lasciato nel 2022 dopo una salvezza raggiunta sotto la guida Laterza. Una scelta che ha messo in secondo piano ogni difficoltà, nonostante la consapevolezza del fantasista: “Il mio sogno era quello di tornare a Taranto e non ho pensato alle conseguenze. Conosciamo tutti la situazione, anche noi viviamo un po’ di incertezza ma tutta la mia famiglia ha appoggiato la mia scelta, nonostante avessi promesso di non allontanarmi troppo da casa”.

L’ex Catania è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, vissuta con le maglie di Virtus Francavilla e Fermana: “Voglio solo mettermi a disposizione della squadra e divertirmi. In queste settimane mi sono allenato, non ho disputato partite e mi servirà un po’ di tempo per tornare in condizione ma sarà il mister a decidere”.

Infine, l’appello del calciatore piemontese ai tifosi: “Al di là della contestazione, i tifosi sono sempre stati vicini alla squadra e sicuramente faranno la loro parte. Vorrei che il pubblico ci aiutasse ma spetta a noi meritarlo”.

