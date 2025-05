Cerignola, medico addormentato: “Forse avvelenato con ansiolitici”

Parla il dottor Francesco Paolo Palma, ripreso mentre era assopito al PS dell’ospedale Tatarella: “Non dormivo per stanchezza, c’è chi mi vuole danneggiare”

Finito al centro della bufera dopo un video virale che lo ritrae addormentato su una poltrona della sala codici rossi del pronto soccorso di Cerignola, il dottor Francesco Paolo Palma respinge ogni accusa e rilancia con una denuncia per tentato avvelenamento, presentata in Procura tramite il proprio legale.

Il filmato, realizzato da un paziente nella notte del 1° maggio, ha fatto rapidamente il giro dei social, provocando reazioni indignate e suscitando l’intervento dell’Ordine dei Medici di Foggia. Il presidente Pierluigi De Paolis, sottolineando i rischi legati alla carenza di personale, ha sollecitato un’indagine interna da parte del direttore generale dell’ASL di Foggia, Antonio Nigri.

Ma il diretto interessato respinge le accuse in una intervista al Corriere del Mezzogiorno. “Non faccio uso di ansiolitici né di sostanze che inducano sonnolenza – afferma -, eppure mi è capitato più volte di perdere i sensi. Non mi era mai successo di prendere sonno sul luogo di lavoro. Credo che qualcuno possa aver inserito del valium nel mio cibo o nelle bevande”.

Palma esclude il coinvolgimento dei colleghi, ma sospetta “altro personale, forse mosso da invidia. Ci sono personaggi che mi osteggiano per i risultati che ho ottenuto nella mia vita o per qualcosa di più specifico che potrebbe avere dato loro fastidio. Le dico la verità, non ce la faccio più, menomale che tra poco andrò in pensione”.

Il medico, che vanta tre lauree e una quarta in arrivo, ammette il sovraccarico lavorativo: “Faccio turni in diversi pronto soccorso, ma quelle 400 ore al mese sono perfettamente legali. Porto efficienza nelle strutture in cui opero, a differenza di chi mi ostacola”.

A chi gli contesta compensi fino a 12mila euro mensili, Palma replica che il carico di lavoro è documentato e regolare, aggiungendo di essere affetto da una cardiomiopatia dilatativa e di portare un defibrillatore impiantabile, motivo per cui non può prestare servizio sulle ambulanze.

“Mi hanno accoltellato alle spalle, ma ho perdonato chi mi ha fatto del male”, conclude il medico, che preannuncia il ritiro a breve dalla vita professionale per il sopraggiungere della pensione.

Nel frattempo, proseguono le verifiche interne da parte dell’ASL di Foggia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts