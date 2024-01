Una donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Taranto. Il fatto è avvenuto in un appartamento in via Grazia Deledda, angolo via San Francesco d’Assisi al quartiere Tamburi.

Si indaga per conoscere le cause del decesso, in quanto le circostanze sarebbero tutte da chiarire. Per i rilievi sono intervenuti gli uomini della Polizia scientifica.

++ notizia in aggiornamento ++

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp