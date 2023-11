Taranto: schianto tra due auto, quattro feriti

È di quattro feriti, fortunatamente non in condizioni serie, il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di giovedì 23 novembre a Taranto. Due auto, una Toyota Yaris e una Renault Modus, si sono scontrate nel rondò di via Unicef. Nell’impatto, la Modus si è ribaltata finendo la sua corsa su un fianco: l’auto era occupata da una mamma e due figli, rimasti feriti in modo non grave e accompagnati per accertamenti all’ospedale SS. Annunziata da un’ambulanza del 118. Ferito lievemente anche il conducente della Yaris, il quale si è fatto medicare sul posto. Polizia e Polizia Locale si sono occupati dei rilievi, i Vigili del Fuoco delle due auto. (Foto Francesco Manfuso)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp