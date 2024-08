Taranto: Riggio e De Marchi verso la risoluzione, arriva Randino

L’avventura di Cristian Riggio e Michael De Marchi con la maglia del Taranto è giunta al termine. Il difensore di 28 anni e il centrocampista di 29 hanno trovato un accordo con la società per la risoluzione del contratto, in scadenza nel giugno 2025. L’ufficialità della loro partenza è attesa nelle prossime ore. De Marchi saluta il Taranto dopo 12 presenze e una rete, mentre Riggio lascia con 13 presenze e un gol memorabile, quello che regalò la vittoria al Taranto contro il Monopoli.

Nel frattempo, sotto la nuova gestione di Fabrizio Lucchesi, il Taranto ha completato una delle prime operazioni di mercato. Arriva Gabriele Randino, portiere classe 2006, nella scorsa stagione al Fasano. Sarà utilizzato sia nella Primavera che in prima squadra. L’accordo per il suo arrivo era già stato definito da settimane, ma le recenti vicissitudini societarie avevano rallentato la chiusura dell’affare. Grazie all’intervento di Piero Armenise, responsabile del settore giovanile rossoblu, e in collaborazione con l’agenzia G C Calcio & Sport Management di Salerno, l’operazione è stata completata. Randino sarà convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Benevento, in programma domenica 11 agosto.

