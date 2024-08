Un pezzo di Puglia nella storica finale dell’Italvolley femminile di Velasco

Nella storica finale che vede protagonista l’Italvolley femminile di Julio Velasco, c’è un importante contributo che arriva direttamente dalla Puglia, e precisamente da Grottaglie. Qui ha le sue radici Giovanni, meglio conosciuto come Vanni, Miale.

A soli 33 anni, può già vantare un curriculum di tutto rispetto nel mondo della pallavolo, con esperienze significative tra Serie A1 e A2. Dopo cinque anni come preparatore atletico a Taranto (ha cominciato con Vincenzo Di Pinto) e due a Gioia del Colle, il suo talento lo ha portato a collaborare con squadre di alto livello come Montichiari, Vakifbank Istanbul e persino con la Nazionale della Corea del Sud.

Laureato in Scienze Motorie all’Università di Urbino, Vanni Miale è cresciuto in una famiglia di sportivi: suo fratello Claudio è stato un calciatore di spicco, ricoprendo il ruolo di capitano per Taranto e Brindisi. Lo sport, dunque, è una passione di famiglia. “Adoro lo sport, diciamo che sono fortunato: il mio hobby è anche il mio lavoro. Fino a 18 anni ho giocato a pallavolo in Serie B1, ma ho dovuto smettere quando ho iniziato l’università a Urbino”, ha dichiarato Vanni in una intervista.

Il suo viaggio nel mondo dello sport lo ha portato a far parte di un’avventura straordinaria, quella dell’Italvolley femminile, che domenica 11 agosto, alle 13, sfiderà gli Stati Uniti per la medaglia d’oro. Un appuntamento imperdibile, che non vedrà solo l’Italia in campo, ma anche un pezzo di Grottaglie e della Puglia.

