Un centravanti d’esperienza per il Bisceglie: firma Pesenti

L’AS Bisceglie Calcio 1913 ha ufficializzato l’ingaggio di Massimiliano Pesenti, attaccante con importanti trascorsi, tra Serie B, C e D. Pesenti, nato a Treviglio il 13 aprile 1987, ha accettato l’offerta del club, convinto dal progetto tecnico e societario presentato dalla dirigenza.

Cresciuto calcisticamente nell’Albinoleffe, dove si è distinto con 7 gol in 8 partite nel Campionato Primavera 2006/07, Pesenti ha esordito in Serie B prima di iniziare un lungo percorso professionale che lo ha visto protagonista in diverse squadre italiane. Dopo l’esperienza in prestito al Prato in C2, ha militato nella Canavese, con cui ha raggiunto la doppia cifra nella stagione 2007/08. Successivamente, è passato al Lumezzane in C1, dove ha realizzato 8 reti in 35 partite, contribuendo anche alla sorprendente cavalcata della squadra in Coppa Italia, culminata negli ottavi di finale.

Pesenti è poi tornato all’Albinoleffe, rimanendo fino al 2016 e collezionando 84 presenze e 23 gol tra Serie B e C, con brevi parentesi al Prato e alla Reggiana. La sua carriera è proseguita con esperienze di successo alla Pro Piacenza, Pontedera e Piacenza Calcio, dove ha continuato a mettere in mostra le sue doti realizzative.

Nel gennaio 2019, Pesenti ha vissuto una delle sue stagioni più significative con il Pisa, con cui ha conquistato la promozione in Serie B, segnando 5 gol in 23 partite. Dopo aver vestito le maglie di Padova, Arezzo e Pro Patria in Serie C, nelle ultime due stagioni ha militato in Serie D con il Sant’Angelo e l’Atletico Castegnato, dove ha segnato 8 gol nell’annata 2023/24.

Con un totale di 100 gol tra Serie C e D, il Bisceglie punta sull’esperienza e sulla capacità realizzativa di Pesenti per affrontare con ambizione la prossima stagione, sperando di aggiungere molti altri gol alla sua già ricca carriera.

