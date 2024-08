Picerno, ennesima plusvalenza del dg Greco: Gallo passa al Crotone

Andrea Gallo, centrocampista classe ’97 del Picerno, a breve diventerà un nuovo calciatore del Crotone. Si è conclusa così una lunga trattativa che ha consentito ai lucani di mettere a segno l’ennesima plusvalenza sotto la gestione del direttore Vincenzo Greco che si conferma tra i manager calcistici migliori in circolazione, riuscendo a conciliare come pochi, contestualmente, risultati sportivi, valorizzazione dei calciatori e esigenze di bilancio. Nell’ultima stagione Gallo, che in carriera ha vestito anche le maglie di Savona, Foggia, Recanatese e Turris, ha collezionato 37 presenze fra campionato, playoff e Coppa Italia Serie C: per lui un totale di 2638 minuti giocati con un gol e due assist all’attivo.

