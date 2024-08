Eccellenza, due nuovi rinforzi per il Manduria

Il Manduria si rafforza con due nuovi innesti.

La società ha annunciato l’arrivo di Roberto Palazzo, giovane terzino ed esterno destro classe 2003. Palazzo ha alle spalle un percorso di crescita importante, avendo militato in diverse squadre: Vibonese, AJ Fano, Nardò, e nelle giovanili di Lecce e Juventus.

A fare compagnia al giovane difensore ci sarà anche Lautaro Menéndez, portiere argentino classe 1995, che ha firmato con il Manduria per la prossima stagione. Menéndez vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo difeso i pali di diverse squadre sia in Italia che in Argentina. In Italia, ha militato nel Tricarico nella stagione 2023/2024, nel Soriano nel 2022/2023 e nel Moliterno nel 2021/2022. Prima di approdare in Italia, ha vestito la maglia del Sarmiento De Leones e ha iniziato la sua carriera nell’Istituto Centrale di Atletica di Córdoba, in Argentina.

