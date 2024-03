Taranto, passaporti: parte progetto per richiesta in via prioritaria

E’ stato avviato anche nella Questura di Taranto il progetto relativo alla nuova procedura di richiesta del passaporto in via prioritaria.

Oltre all’agenda ordinaria che si arricchisce di ulteriori 10 appuntamenti quotidiani, è stata predisposta una nuova agenda prioritaria per i cittadini che dimostrino l’esigenza di ottenere il passaporto entro 30 giorni.

In particolare, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaformahttps://passaportonline.poliziadistato.it, attraverso l’utilizzo dello SPID o del CIE, l’utente avrà la possibilità di scegliere diverse opzioni.

Nella sezione Appuntamenti Ordinari sarà possibile scegliere una data per fissare un appuntamento nei giorni di sportello fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nella nuova sezione Appuntamenti in Urgenza – dedicata esclusivamente ai residenti nella provincia jonica – sarà possibile prendere un appuntamento per il rilascio del passaporto entro 30 giorni soltanto per comprovate e documentate necessità (ovvero studio, lavoro, salute e turismo), che dovranno essere consegnate allo sportello, unitamente al modulo di richiesta passaporto.

Nel caso non ci fossero appuntamenti disponibili, all’utente apparirà un tasto ben evidenziato in rosso “Stampa Modulo Urgenza” che gli consentirà di compilare, stampare e firmare un modulo in cui segnala i motivi che rendono necessario il rilascio del passaporto in via prioritaria e che saranno oggetto di valutazione dalla Questura.

Ulteriori informazioni e notizie potranno essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che di recente è stato rafforzato con la assegnazione di un dipendente della Polizia di Stato il quale, esaminando in via preventiva le domande presentate dal cittadino, ha contribuito ad aggiungere 10 appuntamenti giornalieri nell’agenda ordinaria.

