Taranto: Murgia nuovo allenatore, Zerbo neo diggì

Novità in casa Taranto. Rinaldo Zerbo è il nuovo direttore generale del club rossoblu. A ufficializzare la sua nomina è stato lo stesso Zerbo nella giornata di giovedì 16 gennaio. Inoltre, Giuseppe Pino Murgia, 60 anni, è il nuovo allenatore, il quarto dall’inizio della stagione dopo Gautieri, Cazzarò e Bisignano. Sardo di Tortolì (è nato il 1° gennaio del 1963), è reduce da un’esperienza in Russia, dove era responsabile della Torino Academy di Sochi. Insieme a Murgia, arriva anche Emiliano Ferrari, 49 anni: sarà collaboratore tecnico. I due debutteranno in campionato alle 17.30 di sabato 18 gennaio nella gara con il Trapani allenato dal grande ex Eziolino Capuano.

La carriera di Murgia da Transfermarkt

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author