Monopoli, il Campobasso su De Risio. Possibile scambio con Baldassin

Il Campobasso piomba su Carlo De Risio, Il centrocampista classe ’91 del Monopoli è finito nel mirino dell’ambizioso club molisano del presidente Matt Rizzetta. La società rossoblù avrebbe intenzione di proporre uno scambio con Luca Baldassin, mezzala classe ’94. Il Monopoli, dal canto suo, non ha messo il giocatore in uscita ma qualora arrivasse una soluzione contrattuale più lunga per il calciatore non lo ostacolerà. Difficile, per il momento, pensare alla cessione attraverso lo scambio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author