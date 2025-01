Lecce, si complica la pista Hysaj: occhi su Oyono del Frosinone

Il Lecce continua a cercare un terzino destro che possa appaiarsi a Guilbert. La pista Hysaj si sta dimostrando più complicata del previsto, con la Lazio che non appare intenzionata ad accollarsi metà ingaggio. Il piano B di Pantaleo Corvino risponde al nome di Anthony Oyono: duttile difensore classe 2001 di proprietà del Frosinone. 16 presenze ed un assist lo scorso anno in Serie A, 19 presenze ed un gol invece nell’attuale campionato di Serie B. Al momento quello dei salentini è un sondaggio, ma potrebbe ben presto trasformarsi in trattativa.

