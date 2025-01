Coppa Italia Eccellenza, Galatina-Barletta in diretta su Antenna Sud

Si accendono i riflettori sulla finale di andata della Coppa Italia Eccellenza. La sfida tra Galatina e Barletta, in programma alle 18.00 di giovedì 16 gennaio 2025, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre, e in streaming su antennasud.com. Chi perderà la diretta potrà seguire la differita venerdì 17 gennaio alle 14:45 su Telerigione, canale 77 del DTT e in streaming su teleregionecolor.com. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del calcio dilettantistico pugliese, che vede due grandi squadre contendersi il trofeo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author